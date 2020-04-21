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Mahyalı "Evde Kal Tunceli" mesajı

Ramazan ayı öncesi Tunceli’de Paşalar Camii’nin minareleri arasına "Evde Kal Tunceli, Evde Kal, Hayatta Kal" yazılı mahya asıldı.

Ramazan ayı öncesi Tunceli'de Paşalar Camii'nin minareleri arasına "Evde Kal Tunceli, Evde Kal, Hayatta Kal" yazılı mahya asıldı.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüsle ilgili her türlü tedbir alınırken, vatandaşlar da uyarılıyor. Ramazan ayı öncesi kentte Valilik koordinesinde İl Müftülüğü tarafından yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Paşalar Camii'nin minareleri arasına "Evde Kal Tunceli, Evde Kal Hayatta Kal" yazılı mahya asıldı. Akşam saatlerinde asılan dijital mahyayla vatandaşlara salgın sürecinde evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.


Ayrıca, vatandaşların evde kalmalarına yönelik vakit ezanlarının ardından uyarı anonslarına devam edildiği bildirildi.

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