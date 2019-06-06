Mantar toplarken düştü, 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen ve dizini kıran bir kişi için ekipler seferber oldu. Yaralı şahıs, 10 saat süren çalışma sonrasında kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Seyit Ali Demir, Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Kırdım bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya gitti. Karlı alanda bir anda dengesini kaybederek kayadan düşen Demir, yaralandı. Yaralı şahıs için arkadaşları AFAD ve 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, ihbarın alınmasıyla bölgenin yakınında bulunan Kabayel köyü muhtarıyla irtibata geçti. 112 Acil Komuta Merkezi ile birlikte kısa sürede köye ulaşan AFAD ekipleri köylülerin de yardımıyla yaralı şahsın bulunduğu bölgeye ulaştı. Sol diz kapağı kırılan Demir, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeyle taşınarak Kabayel köyüne getirildi. 10 saatlik çalışma sonrasında kurtarılan Demir, hazır bekletilen ambulansla tedavisi için Erzincan'daki bir hastaneye götürüldü.