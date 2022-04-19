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Mazgirt'te veliler arası kitap okuma yarışması düzenlenecek

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde ailece kitap okuyoruz veliler arası kitap okuma yarışması ile ilgili komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ailece kitap okuyoruz veliler arası kitap okuma yarışması ile ilgili komisyon toplantısı gerçekleştirildi.


Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar'ın eşi Ayşe Tuba Uçar'ın koordinesinde Mazgirt ailece kitap okuyoruz veliler arası kitap okuma yarışması ile ilgili komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, ilkokul öğrenci velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, velilerin öğrencilere örnek model olmalarını sağlamanın amaçlandığı yarışmanın planlaması yapıldı.

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