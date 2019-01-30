Mehmetçik'ten kan ve kök hücre bağışı

Tunceli'de görev yapan jandarma personellerinden 490'ı kan, 77'si ise kök hücre bağışında bulundu.

Tür Kızılay'ın kış şartları nedeniyle kan bağışının azaldığını açıklamasından sonra, Tunceli'de de Mehmetçik devreye girdi. Tunceli Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeller kan ve kök hücre bağışında bulundu.Türk Kızılayı Elazığ Şubesine bağlı sağlık ekibi Tunceli'ye giderek jandarmada görevli 490 personelden kan , 77 personel'den ise kök hücre bağışı aldı.Kan bağışına Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ta katıldı.