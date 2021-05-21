Meraklı ayı, foto kapanı inceledi

Tunceli'nin zengin yaban hayatı, daha önceden belirli bölgelere kurulan fotoka panlara yansırken, foto kapanı merak edip inceleyen ayı ise dikkat çekti.

Türkiye'nin en zengin yaban hayatına sahip illerinden biri olan Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından kentin biyolojik çeşitlilik envanterini çıkarmak amacıyla bir süre önce belirli bölgelere foto kapanlar kuruldu. Büyük bölümü koruma altında bulunan çok sayıda yaban hayvanı ise foto kapanlarla görüntülendi. Foto kapan görüntülerinde zorlu geçen kış mevsimi nedeniyle doğa koruma ekipleri tarafından yabana bırakılan otlardan yiyen koruma altındaki keçilerinin yan sıra vaşak, kurt, yaban kedisi, ayı ve domuzlar yer aldı. Görüntülerin en dikkat çekici tarafı ise foto kapanı merak edip inceleyen ayılar oldu.

Bölge genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.