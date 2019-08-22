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Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi

Tunceli’de zaman zaman sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü yine görüntülendi.

Tunceli'de zaman zaman sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü yine görüntülendi.


Doğal hayatın zengin olduğu Tunceli'de yaban domuzları merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'ne sürü halinde indi. Sürü halinde olan ve aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu hayvanlar, yiyecek bulmaya çalıştı. Uzun süre sokaklarda yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar da o anları görüntüledi.


Hayvanlar sokaklarda bir süre gezindikten sonra geldikleri tarafa tekrar giderek gözden kayboldu. Tunceli'de daha önce de yaban domuzları defalarca kent merkezine kadar inmişti.

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