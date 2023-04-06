Meteorolojiden Tunceli için kuvvetli sağanak uyarısı

Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi, Tunceli için yarın çok kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği konusunda uyaran merkez, yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi. 7 Nisan saat 12.00 ile 23.59 saatleri arası için uyarıda bulunan merkez, ani sel, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, baca gazı zehirlenmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.