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Mevsimler karıştı: Mayıs sonunda şaşkına çeviren görüntü

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan Bağır Paşa dağında, mayıs ayının son günlerinde kar yağdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Bağır Paşa dağında, mayıs ayının son günlerinde kar yağdı.


Kış aylarının çetin geçtiği Tunceli'de soğuk hava, mayıs ayının son günlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Tunceli'de özellikle ilçelerinde yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışı, kendin yüksek kesimlerinde yağmaya devam ediyor. Pülümür ilçesinde bulunan Bağır Paşa dağında, yaz aylarına girmeye sayılı günler kala kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, bölgede yürüyüş gerçekleştiren bir doğasever tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Vatandaşlar, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

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