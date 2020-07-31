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Milletvekili Şaroğlu'ndan bayram mesajı

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kurban bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Milletvekili Şaroğlu mesajında,"Halkımızı dayanışmanın ve kardeşliğin hakim olduğu, toplumsal adaletin sağlandığı, herkesin hakkının korunduğu ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir Türkiye için birlik olmaya davet ediyor,bizlere özgürlük içerisinde bu bayramları kutlama fırsatını veren başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor,Kurban Bayramı'mızın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum"İfadelerini kullandı.

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