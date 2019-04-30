Minik öğrenciler, çöp topladı, ağaçları suladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin refakatinde çöp toplayıp, ağaçları sulayarak temiz çevreye dikkat çekti.

Çemişgezek Anaokulu tarafından çocuklarda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte bilinçsizce yerlere atılan çöpleri tek tek topladı. Daha sonra öğrenciler, doğa koruma ve ağaç sevgisinin gelişmesi için okul bahçesindeki ağaçları suladı.

Minik çocuklara doğayı koruma ve çevreyi temiz tutma konularında eğitimler verdiklerini aktaran Okul Müdürü Fatma Doğan, “Ağaç yaşken eğilir sözünden hareketle, öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün de öğrencilerimizle birlikte çevredeki çöpleri topladık. Okulumuz çevresindeki ağaçları suladık. Bu etkinliğimizi gerçekleştirirken, çevremizi nasıl temiz tutmalıyız, doğa için çevre için neler yapmalıyız konularında bilgiler verdik. Öğrencilerimiz gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi çok sevdiler”dedi.