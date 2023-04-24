Munzur Çayı'na düşen kayıp 3 genci arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor

Tunceli'de otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları, 4'üncü günde de devam ediyor.

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen ve içinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve 22 yaşındaki Baran Aslan Taş'ın bulunduğu otomobil, 4 gün önce sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu.

Kaza sonrası 3 genci arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bin kişilik ekiple yapılan 55 kilometrelik alanda arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Çayı'nın kıyısında helikopter ve drone ile çalışmalar sürerken, baraj gölünde de botlarla arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemeyen arama-kurtarma çalışmalarının Munzur Çayı'nın debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle yürütülebildiği kaydedildi.