Munzur Gözeleri sessizliğe büründü

Tunceli'de halk arasında kutsal kabul edilen ve yazın ziyaretçi akınına uğrayan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, havaların soğuması ile sessizliğe büründü.

Ovacık ilçesinde bulunan doğası ile kendine hayran bırakan ve halk arasında kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, yazın ziyaretçi akınına uğruyor. Buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle vatandaşların ilgi odağı olan inanç merkezi Munzur Gözeleri, havaların soğuması ile sessizliğe büründü.

Munzur Gözeleri'nin yazın çok kalabalık olduğunu aktaran Özdemir Özgül, “En son kurban bayramında resmi rakamlara göre 90 bin araç giriş yapmış. 3'er kişi olsa 270 bin kişi eder. Şuan yaz gibi değil. Yazın daha kalabalık. Burada daha eksikliler var. Oteller az. Daha yeni yeni çoğalmaya başlıyor” dedi.

İstanbul'un kalabalığından geldiklerini dile getiren Aysel Uluçınar, “Havalar tam soğumadan bir ziyaret edelim dedik. Hep duyuyoruz ama yakından görmek çok farklı. Gerçekten kafamızda canlandırdığımız dışında bir doğası var, muhteşem. Bir Avrupa ülkesini önünde gidebilir. Bizim için bu şuandaki sessizlik çok güzel. Farkı huzur verici bir ortamı var. Aslında bizim için sessizlik daha iyi” diye konuştu.

Munzur'un şuanda sessiz olduğunu ifade eden Birgül Ağdoğan ise “Ama yine de çok güzel. Sonbaharın esintileri var. Huzur veriyor. Yazın çok kalabalık. Günde ortalama 500 insan geliyor. Bayağı kalabalık oluyor. İnanç için geliyor, dua edip dileklerini tutuyorlar” şeklinde konuştu.