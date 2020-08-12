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Munzur Gözeleri'ndeki çalışmalar canlı izlenebilecek

Tunceli Valiliği, Munzur Gözeleri’ndeki peyzaj çalışmalarının anlık izlenebileceği linki paylaştı.

Tunceli Valiliği, Munzur Gözeleri'ndeki peyzaj çalışmalarının anlık izlenebileceği linki paylaştı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Ovacık ilçemiz Munzur Gözeleri'nde yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının canlı olarak izlenebilmesi için tunceli.csb.gov.tr web adresimiz hizmete açılmıştır. Uzaktan İzleme linki : http://78.187.144.226 , kullanıcı adı: gözeler ve şifre: Ovacik.62'dir” denildi.

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