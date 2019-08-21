Munzur kenarında miniklerden çevre temizliği

Tunceli'de Munzur Çayı kıyısına gezintiye gelip çevreyi kirletenlerin çöplerini çocuklar topladı.

Tunceli'de bir kreşte 3-4 ve 5 yaş grubu çocuklar, öğretmenleri nezaretinde Munzur Vadisi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Eldivenleri giyip, çöp torbalarını açan çocuklar, Munzur Çayı kıyısını kirletenlerin çöplerini topladı. Çöpleri torbalara dolduran minikler, taşıdıkları pankartlarla çevreye karşı duyarlılık çağrısında da bulundu.

Çocukların bırakılan çöpleri görünce şaşırdığını söyleyen Kreş Müdürü Sevcan Arslan, "Büyüklerimiz bayağı bir çöp bırakmışlar ama topladık. Şu anda mutluyuz ve bunu devamlı yapmak istiyoruz. Her hafta buralardayız. Büyüklerimiz çevreyi temiz tutarlarsa seviniriz. Tuncelimiz, Munzurumuz çok güzel, doğamıza sahip çıkalım” dedi.