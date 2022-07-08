Munzur Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi arasında Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları toplantısı

Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıya Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Koordinatörlüğünde görevli personeller ve Fırat Üniversitesi personeli katıldı. 2022 Nisan ayında Munzur Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi arasında imzalanan Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Protokolü çerçevesinde düzenlenen toplantıda, teknik çalışma gruplarının yapacakları çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunularak Fırat Üniversitesi bünyesindeki ekiplerin çalışma yapacakları laboratuvarlar ziyaret edildi.