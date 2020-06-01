Munzur Üniversitesi kampüsünde sona yaklaşıldı

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Munzur Üniversitesi Aktuluk yerleşkesinde toplamda 200 milyon TL bütçeyle yapımı tüm hızıyla devam eden Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Merkezi Dekanlık, Merkezi Kütüphane, Garaj Amirliği binaları, kongre ve kültür merkezi, misafirhane, kreş, anaokulu, personel lojmanları, yüzme havuzu ve sosyal yaşam alanlarından oluşan yapılar yaklaşık 200 gün sonra öğrencilerimizin, üniversite personelimizin ve tüm halkımızın hizmetine sunulacaktır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kurulumu gerçekleşmiş olan ve tamamlandığında yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Munzur Üniversitesi, aynı zamanda şehrin çehresini de değiştirecek. Bu bağlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimizin ilgili makamlarında bulunup emeği geçen tüm bakan ve bürokratlarımıza teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerine yer verildi.