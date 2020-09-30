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Munzur Üniversitesi'nde 10. geleneksel aşure etkinliği

Tunceli Munzur Üniversitesi’nde geleneksel aşure etkinliği pandemi tedbirleri kapsamında düzenlendi.

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde geleneksel aşure etkinliği pandemi tedbirleri kapsamında düzenlendi.


Munzur Üniversitesi, Aktuluk'ta bulunan kampüsünde 10. Geleneksel Aşure etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, kurum amirleri, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'in yaptığı konuşmanın ardından Alevi Dedesi Hüseyin Erdoğan aşurenin tarihsel anlamı hakkında bilgi verdi.


Duaların okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Ubeyde ipek tarafından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

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