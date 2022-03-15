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Munzur Üniversitesinde 2021 dönemi Erasmus+ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Munzur Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari personele yönelik Erasmus personel hareketliliği konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım ve Prof. Dr. Mustafa Dörücü, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündoğdu, akademik ve idari personel katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündoğdu tarafından katılımcılara 2021 dönemi Erasmus+ Programı hakkında temel bilgilerin verildiği toplantıda yeni dönem dijital Erasmus uygulamaları hakkında da bilgi verildi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Dörücü ve Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündoğdu tarafından soruların yanıtlanmasından ardından toplantı sona erdi.

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