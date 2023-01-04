Munzur Üniversitesi'nde 'gağan' etkinliği

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde geleneksel 'gağan' etkinliği düzenlendi. Öğrenciler tarafından beğeniyle takip edilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Tunceli'de halkın yeni yıl olarak isimlendirdiği ve Aralık ayında başlayarak Ocak ayı başına kadar devam 'gağan' kutlamaları çerçevesinde Munzur Üniversitesi'nde etkinlik düzenlendi. Zaza Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından organize edilen ve öğretim üyelerinin de destek verdiği etkinlikte, Halk Müziği Sanatçısı Kemal Kahraman, öğrencilere gağan hakkında bilgilendirmede bulundu. Kısa müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlik daha sonra kampüste devam etti.

Oyun Değirmeni “Areye Kay” tiyatro grubunun renkli kostümlerle akademisyen ve öğrencilerin yeni yılını kutladığı etkinlikte davul-klarnet eşliğinde halaylar çekildi. Oyunlar eşliğinde kampüsü gezen katılımcılar, büyük beğeni topladı.

Öğrenci ve akademisyenler tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin katılımcılara ikram edildiği etkinlik çerçevesinde Araştırmacı Yazar Cemal Taş'ın çektiği 'Gağand/Khalek'in Ölümü' isimli belgesel gösterimi de gerçekleştirildi.