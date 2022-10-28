İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Munzur Üniversitesi'nde geleneksel Aşure Günü etkinliği

Tunceli Munzur Üniversitesi’nde 11.

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde 11. Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenlendi.


Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü'nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halim Arıstak, Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, akademik ve idari personel, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte yazar Ahmet Turgut, Kerbela olayı ile Aşure Günü'ne ilişkin bilgiler aktararak, katılımcıların sorularını yanıtladı. Buradaki programın ardından Vali Özkan, Rektör İpek ve beraberindekiler, Sosyal Yaşam Merkezi'nde kurulan stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Etkinlik, katılımcılara aşure ikramında bulunulmasının ardından sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.