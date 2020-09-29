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Munzur vadisinde anne ve 2 yavru ayı görüntülendi

Tunceli’de gezintiye çıkan anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi.

Tunceli'de gezintiye çıkan anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi.


Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezintiye çıkan anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi. Arkadaşlarıyla vadide bulunan Hüseyin Kıray ayıları cep telefonu ile görüntülerken, zarar görmemeleri için de ürküterek kaçmalarını sağladı.


Arkadaşlarıyla vadide bulundukları esnada ayılara denk geldiklerini belirten Hüseyin Kıray, “Su kıyısına yakın bir noktadaydılar. Görünce cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. İnsanlar zarar vermesin diye daha sonra ürküterek kaçmalarını sağladım. Seslenmemle birlikte anne ve yavrular yeniden ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular” dedi.

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