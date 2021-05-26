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Munzur Vadisi'nin kesin korunacak hassas alan ilanı için çalışmalara başlandı

Tunceli’de Munzur Vadisi’nin kesin korunacak hassas alan ilanı için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Tunceli'de Munzur Vadisi'nin kesin korunacak hassas alan ilanı için çalışmalara başlandığı bildirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Tunceli'yi ziyareti sırasında müjde olarak duyurduğu, “Munzur Vadisi'nin kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine yönelik ilk somut adım atıldı. 1972 yılında Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi'nin kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri kente gelerek sahada çalışmalara başladığı aktarıldı.


Valilikten yapılan açıklamada:"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimizi ziyareti sırasında müjde olarak duyurduğu,“Munzur Vadisi'nin kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ilimize gelerek çalışmalara başlamıştır. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız"denildi.

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