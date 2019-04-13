Munzur'da rafting heyecanı sürüyor

Türkiye'de ilk defa Tunceli'de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası'nda Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcuların belirlenmesi için başlayan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele aralıksız sürüyor.

Tunceli'de 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Rafting Dünya Şampiyonası öncesinde Munzur Çayı'nda başlayan milli takımın belirleneceği Türkiye Şampiyonası ikinci gününde de devam etti. Vali Tuncay Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın da izlediği ikinci gün yarışlarında sporcular, 400 metrelik parkurda Bay Açık Yaş, Bayan Açık Yaş ve Miks Açık Yaş olmak üzere 3 kategoride slalom yarışları gerçekleştirdi. Sporcular, İlkbahar mevsiminde coşan Munzur Çayı'nda yarışırken zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarın da devam edecek yarışmalar sonucunda Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan takımlar belirlenecek.

Türkiye'nin farklı illerinden 54 takımdan yaklaşık 400 sporcu, 100 kişilik teknik heyetin katıldığı seçmeler, düzenlenecek ödül töreninin ardından sona erecek.