Nazımiye'de ahır yangını

Tunceli'nin Nazımiye İlçesine bağlı bir köyde ahır ve samanlık yanarak kullanılmaz hale gelirken, hayvanlar sağ olarak kutarıldığı bildirildi.

Yangın olayı, İlçeye bağlı Yazgeldi Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Arslan'a ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangın fark eden Arslan, komşularının yardımı ile söndürme çalışması yaptı. Bu sırada itfaiye ekiplerine de haber verildi. Nazımiye Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, hayvanlar ise sağ olarak kurtarıldı.