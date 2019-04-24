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Nazımiye'de güvenlik toplantısı

Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde Kaymakam Can Kazım Kuruca başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde Kaymakam Can Kazım Kuruca başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.


Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde Kaymakam Can Kazım Kuruca başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adem Kaya, Emniyet Amir Vekili Oktay Kutlubay, okul müdürleri, okul aile birliği başkanlarının katılımıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, ilçedeki öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu ortamda eğitim öğretim görmeleri için alınacak tedbirler görüşüldü.


Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunması konusunda yapılacaklar hakkında da görüşlerin dile getirildiği toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yapılanlar konusunda genel değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

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