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Nazımiye'de kan bağışı kampanyası

Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


İlçede Kaymakam Can Kazım Kuruca'nın öncülüğünde iki gün süren kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay ekibinin kan toplama aracına gelen kamu çalışanları ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.


Kendisi de kan bağışında bulunan Kaymakam Kuruca, kan bağışında görevli Kızılay ekibinden bilgi alarak bağışta bulunan vatandaşlarla sohbet etti.


Her yıl yüzlerce insanın hastalık ya da kaza sonrası kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini, düzenli kan bağışı sayesinde bu can kayıplarının yaşanmasının önüne geçilebileceğini belirten Kaymakam Kuruca, Nazımiye halkının ve kurum personellerinin, gönüllülük esasıyla yürütülen kampanyaya olan yoğun ilgi ve destek verdiğini kaydetti.

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