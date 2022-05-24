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Nazımiye'de miniklerin bilim şenliği ilgi gördü

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen bilim şenliği büyük ilgi gördü.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen bilim şenliği büyük ilgi gördü.


Nazımiyeli minik öğrencilerin yaptığı deneyler hem velileri hem de vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi. Öğrencilerin bilim şenliğine katılan Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, çocuklarla bir araya gelerek, yaptıkları deneyler ve hedefleri konusunda sohbet etti.


Farklı deneyler yaparak becerilerini sergileyen öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

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