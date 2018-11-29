Nazımiye'de "Sınırsız Okuyoruz" projesi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kaymakam, hakim, savcılar ve öğrencilerin katılımıyla okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Nazımiye ilçesinde “Sınırsız Okuyoruz” Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle İlçe Halk Kütüphanesinde okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Can Kazım Kuruca,İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Çizmeci, Savcı Erol Kayma, Hakimler, Ali Fuat Yıldırım ve Seçkin Çizmeci ile öğrenciler katıldı. Kaymakam Kuruca, okuma etkinliğinden sonra öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kitap okuma etkinliğinin oldukça verimli geçtiğini belirten öğrenciler, etkinliğin sık sık tekrarlanması konusunda Kaymakam Kuruca'dan talepte bulundu.