Nesli tükenme tehdidi altındaki samur, kaza kurbanı

Tunceli'de koruma altında bulunan bir su samuru, karayolunda araç çarpması sonucu telef oldu. Kentte başta su samurları olmak üzere yaban hayvanları, sık sık dikkatsiz sürücülerin kurbanı oluyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli'nin Pülümür İlçesi Sansa Vadisi bölgesinde karayolunda araç çarpması sonucu telef oldu.

Ölen su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Muzaffer Akyüz, bölgede daha önce de araç çarpması sonucu yaban hayvanlarının öldüğünü söyledi.

Bölgenin zengin yaban hayatına sahip olduğunu vurgulayan Akyüz, yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi için “ekolojik köprüler” inşa edilebileceğini belirtti.