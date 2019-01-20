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Nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak, Tunceli’de öldürülmüş halde bulundu.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak, Tunceli'de öldürülmüş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Tunceli Pülümür Vadisi'nde aracıyla seyir halinde olan Cenan Konak, yol kenarında öldürülmüş vaşak gördü. Ölü hayvanın fotoğraflarını çeken Konak, vaşağı ölü halde bulduğu yerde vurulmuş domuz leşiyle de karşılaştığını aktardı.


Erzincan'a giderken ölü vaşak ve domuz leşi gördüğünü belirten Cenan Konak, "Vaşağa dokundum vücudu hâlâ sıcaktı. Muhtemelen kısa bir süre önce vurulmuştu. Erzincan'dan Tunceli'ye dönerken yeniden baktım ancak yerinde yoktu” dedi.


Nesli tükenmekte olan vaşağın öldürülmüş olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Konak, vuranlara bir şekilde engel olunmasını istedi.

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