Öğrenci velisinin projesiyle okul renklendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir öğrenci velisi ve öğretmenlerin katkısıyla Anaokulu'nun duvarları resimlerle renklendi.

Resim-İş öğretmenliği mezunu Pınar Dumlupınar Kaya, oğlunun gittiği Anaokulu'nun duvarına çizgi film karakterleri ve çocukların mutlu olacağı çeşitli motifler için proje hazırladı. Okul idarecileri ve öğretmenlerin desteği ile projede yer alan resimler duvara çizildi. Çocukların eğitim ortamını renklendiren öğrenci velisi Pınar Dumlupınar Kaya'nın çalışması tüm öğrencileri mutlu etti.

Okulu çocuklar için daha eğlenceli bir hale getirince çocuklar kadar kendisinin de mutlu olduğunu belirten Pınar Dumlupınar Kaya, “Eşimin tayini dolayısıyla Çemişgezek'e gelme ve bu güzel ilçeyi tanıma fırsatı buldum. Çocuğum 1,5 yıldır Çemişgezek Anaokulunda eğitim alıyor. Bu yıl göreve başlayan Anaokulu müdürümüz Fatma Doğan ile konuşurken, okul duvarını boyamak istediğini ve projesini anlattı. Bende Gazi Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği okuduğumu bu projede isterlerse gönüllü destek verebileceğimi söyledim. Ben ve okuldaki diğer öğretmen arkadaşlarla birlikte işe koyularak, okulun düz renkteki duvarlarını çocukların seveceği resimlerle renklendirdik. Uzun uğraşlarımız sonucunda öğrencilerimizin daha çok seveceği ve eğleneceği bir okul haline getirdik. Böyle bir çalışmaya katkı sağladığım için çok mutlu oldum. Elbette ki güzel şeyleri elde etmek için emek vermek gerekir. Bizde elbirliği ile bunu başardık” dedi.

Yapılan çalışmayla okulun çehresinin değiştiğini belirten Anaokulu Müdürü Fatma Doğan ise, “Okulumuzun özellikle dış cephesinde ve çevre duvarlarında çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerinin içinde yer aldığı resimlerle birlikte doğa resimleri ve çeşitli motiflerle boyadık. Bu çalışmayı bir proje olarak düşünürken, Resim-iş öğretmenliği mezunu olan öğrenci velimiz Pınar Dumlupınar Kaya'nın okulumuza gelerek çalışmayı başlatması bizleri çok mutlu etti. Daha önce tasarlanan çalışmayı çizim ve boyama tekniği ile okulumuz göze hoş gelen bir konuma geldi. Bu çalışmamız öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. Okulumuza bu görselliği yaşatan öğrencimizin velisi Pınar Dumlupınar Kaya'ya ve okulumuzun öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.