Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrenciler Hadis-i Şerif ziyafeti sundu.

İlçede orta okul ve ve lise öğrencilerinin katılımıyla "Peygamberimiz ve Aile" temalı Hadis-i Şerif yarışması düzenlendi. 40 öğrencinin katıldığı hadis okuma etkinliğinde katılımcılara Hadis-i Şerif ziyafeti sunuldu. Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğünün tarafından Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen programa Kaymakam Harun Kazez, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, kamu kurumlarının amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Belediye Sinema Salonu'nda yapılan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası aile temalı sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Yarışma boyunca ezberledikleri Hadis-i Şerif'leri okuyan öğrencilerden lise kategorisinde Kübra Koyun birinci, Berkan Karakoç ikinci, Elif Nisa Kaya ise üçüncü oldu.Ortaokul kategorisinde ise Muhammet Efe Koçoğlu birinci olurken, Melike Alkan ikinci, Zehra Ekici ise üçüncü seçildi.

Yarışmaya öğrencilerin yoğun katılımından dolayı mutluluk duyduklarını belirten İlçe Müftüsü Sami Kencik, öğrenciler arası "Peygamberimiz ve Aile" temalı hadis ezberleme yarışmasının yoğun katılımla gerçekleştirildiğini aktardı.