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Öğrenciler sinema keyfi yaşadı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde "Bizi de Unutmayın” projesi kapsamında öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Bizi de Unutmayın” projesi kapsamında öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu tarafından “Bizi de Unutmayın” isimli proje yapıldı.Proje kapsamında ilk etkinliği olarak, ilçede bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sinema gösterimi gerçekleştirildi.


Çemişgezek sinema salonu ve kültür merkezi'nde, 4 seans halinde gösterimi yapılan sinema etkinliğine yaklaşık 350 öğrenci katıldı.Öğrencilere ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapıldı.


Proje sayesine asıl amaçlarının sosyalleşmeden uzak dezavantajlı gençlerin topluma etkin katılımlarını sağlamak olduğunu belirten Proje Koordinatörü, Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammed Demir, “Hazırladığımız proje kapsamında ilçemizde bulunan gençlerimizi sosyal ve kültürel yönden destekleme amacıyla onlara sinema keyfi yaşatmak istedik. Farklı yaş gruplarından gençlerimizin etkinliğimizden memnun ayrılmaları bizleri mutlu etti.Projeyle gençlerimize futbol, voleybol, basketbol, hentbol, badminton, masatenisi ve satranç gibi sportif faaliyetler düzenledik. Asıl amacımız sosyalleşmeden uzak dezavantajlı gençlerin topluma etkin katılımlarını sağlamak.Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sporu ve kültürel faaliyetleri hayatlarında barındırmak"dedi.

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