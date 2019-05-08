Öğrenciler, uygulamalı eğitimle yaya önceliğine dikkat çekti

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde polislerle birlikte uygulamaya katılan öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Trafik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu yılın “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Nazımiye ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Şehit Mehmet Anadolu Lisesi ve Nazımiye Ortaokulu'nda öğrencilere trafik bilincinin oluşturulması için seminer verdi. Ardından yaya önceliğine dikkat çekilmesi için öğrencilerle birlikte trafik uygulaması gerçekleştirildi. Nazımiye karayolu üzerinde gerçekleştirilen eğitimleri Kaymakam Can Kazım Kuruca'da takip etti.