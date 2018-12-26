Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine, her hangi bir kaza veya yaralanma anında hayat kurtarmak için uygulamalı ilk yardım eğitim programı düzenlendi. İlçe devlet hastanesinde görevli Uzman Doktor Serdar Selçuk ve sağlık ekibi tarafından verilen eğitimde,insan maketi üzerinde suni tenefüs ve kalp masajının nasıl yapılması gerektiğini anlatıldı. Öğrencilerde maket üzerinde ilk yardım eğitimi denemeleri gerçekleştirdi.

Okulda yapılan ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çeken Okulu Müdür Yardımcısı Muhammed Demir, “ Bir insanının yaşamında karşılaşması muhtemel olan kaza ve yaralanma durumlarında, sağlık ekipleri gelinceye kadar olan süre içerisinde yapılacak olan ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimize doktorumuz ve beraberinde sağlık ekiplerimizin uygulamalı anlatımıyla öğrencilerimize yönelik ilk yardım eğitimi planladık. Bu eğitimler öğrencilerimizin büyük ilgisini çekti"dedi.

Meslek yüksek okullarının amacının sektöre ara elemanlar yetiştirmek olduğunu bildiklerine de değinen Demir," Bu kapsamda öğrencilerimizi sektöre hazırlayabilmek için yıl içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu faaliyetlerde farklı sektörlerdeki sektör temsilcileriyle öğrencilerimizi buluşturarak mesleki tecrübelerin paylaşılması ve teorik bilgilerin sektördeki uygulama alanlarıyla ilgili öğrencilerimizi hazırlamak için çalışıyoruz"ifadelerini kullandı.