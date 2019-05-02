Öğretmenler, koro kurdu ilçe sakinlerine konser verdi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde görevli öğretmenler, müzik korosu kurdu vatandaşlara konser verdi.

Pertek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenler bir araya gelerek koro kurdu. Koro kuran öğretmenler, ilk konserini de ilçe sakinlerine verdi. Hem koro, hem de solo şeklinde söyledikleri şarkı ve türkülerle dikkatleri çeken öğretmenlerin ilk konseri yoğun ilgi gördü.

Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı meslektaşlarına teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, “İlçemiz öğretmenlerinden oluşturulan koro, Kasım ayından beri yapmış olduğu müzik çalışmalarını Pertek halkının yoğun katıldığı bir konser ile tamamladı. Bu konser ilçe halkı tarafından büyük beğeni topladı. Eğitimin temel taşıyıcı unsuru olan öğretmenlerimizin böylesi güzel etkinliklerde bir araya gelmeleri, yıl boyunca özveriyle çalışmaları ve bu emeklerini halk ile buluşturmaları bizler açısından gurur vericidir” dedi.