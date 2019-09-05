Öğretmenlere trafik eğitimi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliğinin işbirliğiyle Çemişgezek'te okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosunda görevli polis memurları Mehmet Umaç ve Kenan Özbek tarafından, görsel sunum eşliğinde verilen eğitimlerde en çok kazalara sebebiyet verilen hatalara değinildi.Eğitimde ayrıca genel trafik kuralları, öğrenci servisleri kontrolü, yaya trafiği, yaya geçidi önceliği, taşıt kullanma güvenliği konuları da aktarıldı.

Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, İlçe Trafik Denetleme Büro Amiri Mehmet Kılınç, Milli Eğitim Şube Müdürü Nahit Yerebasan, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.