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Ölmek üzereyken bulunan köpeğe Mehmetçik şefkati

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ölmek üzere olan hasta bir köpeği gören iki askeri personel, araçlarına aldıkları hayvanı veterinere götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ölmek üzere olan hasta bir köpeği gören iki askeri personel, araçlarına aldıkları hayvanı veterinere götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.


Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki askeri personel, birliklerine giderken yol kenarında hareketsiz yatan ve ölmek üzere olan bir sokak köpeği fark etti. Köpeğin hareket edemeyecek kadar hasta olduğunu gören askerler, kucaklarına aldıkları hayvanı otomobil koltuğuna yatırarak tedavi ettirmek için veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilerek veteriner hekimlere teslim edilen köpeğe ilk müdahale yapılarak, tedavi altına alındı.


Duyarlılıkları nedeniyle Mehmetçiğe teşekkür eden Veteriner Hekim Aziz Ramazan Güleç, “İki askeri personel yol kenarında hasta durumda buldukları köpeği bize getirdiler. Hasta Köpeğe ilk tetkikleri yaptığımızda gece soğukta kalmakla birlikte sıvı kaybının olduğunu gördük. İlk tetkiklerden sonra hızlıca müdahale ederek serum ve gerekli ilaçlarını verdik" dedi.


Hayvanın sağlığına kavuşuncaya kadar tedavisine takip edeceklerine de değinen Güleç, Mehmetçiğe duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

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