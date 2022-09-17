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Oltaya takılan Sibirya Mersin Balığı büyüklüğü ile şaşırttı

Keban Baraj Gölü’nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin Balığı bir amatör balıkçının oltasında takıldı.

Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin Balığı bir amatör balıkçının oltasında takıldı. Büyüklüğü ile dikkat çeken balık, görenleri şaşırttı.


Son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan Sibirya mersin balığı yeniden görüldü. Çemişgezek Aşagıbudak köyünde amatör balıkçı Kazım Polat'ın oltasında Sibirya Mersin Balığı takıldı. Gölde tesisi olduğu bilinen ve havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşan balık büyüklüğü ile şaşırttı.

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