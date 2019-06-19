Ordu'dan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" gezisi

Ordu'dan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gelen 52 öğrenci Vali Tuncay Sonel ile birlikte tekne turu yaptı, çeşitli etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Ordu'dan Tunceli'ye gelen 52 öğrenci ve görevli öğretmenler Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Kentte 3 gün misafir olan öğrenciler, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı buldu. Vali Sonel ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde tekne turu da yapan öğrenciler, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına yapılan Su Sporları Merkezinde zipline yapıp, çevre temizliği ile uçurtma şenliği etkinliği de gerçekleştirdi.

Öğrencileri kentte misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Ordu'dan Tunceli'ye gelen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ‘Hoş Geldiniz' diyoruz. Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Ordu'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız kültürler arası tanışma, dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Ordululara Tunceli'den selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Ordu illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır" dedi.

Daha sonra Vali Sonel, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi.