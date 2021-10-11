Organik tarım öğrencileri uygulamalı derslere başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında Bakanlık ve yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, AR-GE, etkinlik, öğrenci-çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokolle Dr. Öğretim Üyesi Mikail Açar ve Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Taşar rehberliğinde Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üniversiteye tahsis edilen sera alanında öğrencilere uygulamalı dersler verilmeye başlandı.