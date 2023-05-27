Orta Doğu ve Orta Asya'da yaşıyor, Tunceli'de görüntülendi

Tunceli'de, daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da yaşadığı bilinen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görülen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi. Bir süre cep telefonu ile görüntülenen yılan, daha sonra gözden kayboldu.

Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.