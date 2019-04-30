Ovacıklı minikler, "Geri Dönüşüm Defilesi" ile "Çevre Beratı" aldı

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde bulunan anaokulu öğrencileri, "Geri Dönüşüm Defilesi" ile "Çevre Beratı" almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de başlatılan Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje kapsamında 81 ilden en iyi örnek uygulamaları seçmek için, bakanlığa bağlı okullardan yaptıkları uygulamalar istendi. Yapılan değerlendirmeler sonucu 40 ilden 40 okul ‘Çevre Beratı'' almaya hak kazandı. Tunceli'de ise Ovacık Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle "Geri Dönüşüm Defilesi'' yaparak "Çevre Beratı " almaya hak kazandı

Proje kapsamında öğrencilerle geri dönüşüm konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Okul Müdürü Ersin Han," Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber atık malzemelerden defile yapmaya karar verdik. Böylece hem atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmış olduk, hem de çocuklarımızın hazırladıkları kıyafetlerle defile sunması sağlayarak özgüvenlerine olumlu katkılar sunuldu. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte göstermiş oldukları çaba için çok teşekkür ediyorum. Hep beraber, el ele vererek ortaya koyduğumuz bu çalışmanın böyle bir başarıya ulaşması beni ve öğretmen arkadaşlarımı mutlu ettiği kadar gururlandırdı da. Ovacık Anaokulu olarak öğrencilerimizle bu tarz projelerde yer almaya devam edeceğiz"dedi.