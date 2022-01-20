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Ovacık'ta evler kara gömüldü

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında evler kara gömülerek görünmez hale geldi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında evler kara gömülerek görünmez hale geldi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarasını yaptığı kar yağışı, özellikle Ovacık ilçesinde etkisini bir haftadır gösteriyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken kırsalda yer yer 2 metreye geçti. İlçeye bağlı çoğu köyde evler ve ahırlar kara gömüldü. Vatandaşlar çatıların üzerindeki karları temizlerken ulaşım için adeta tüneller açıldı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Cumartesi günü yeniden etkisini göstererek hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

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