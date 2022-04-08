Ovacık'ta nisan ayında kar çilesi devam ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mart ayında etkili olan yoğun yağış nedeniyle kara gömülen dağ köylerinde kar esareti devam ediyor.

Sarp dağların arasında kurulu bin 500 rakımlı Ovacık ilçesinde mart ayında etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede yerleşim yerlerinin yanı sıra dağlar, ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplı durumda. İlçede yaşayan vatandaşlar, kar esaretinin sona ermesini dört gözle bekliyor. Nisan ayına girilmesine rağmen kar çilesi devam eden köy sakinlerinin ev, ahır, iş makineleri, araç ve yemlerinin tamamı kar altında kalmış durumda. İlçe sakinleri kendi imkanları ile kar birikintilerini kendileri temizlerken, yolda kalan araçlar da şoför ve yolcuların karları küremesi ile tekrar yola çıkıyor.