Pandemide hobi olarak başladığı işi, sanata çevirdi: Ağaçtan heykeller yapıyor

Tunceli'de yaşayan Yüksel Katurman, pandemi sürecinde hobi olarak başladığı ağaçtan heykel yapım işini zamanla sanata çevirdi. Hiçbir eğitim almamasına rağmen Katurman'ın ortaya çıkardığı eserler görenleri hayran bırakıyor.

Tunceli'de yaşayan evli ve bir çocuk babası Yüksel Katurman, pandemi döneminde sosyal hayata getirilen kısıtlamalar nedeniyle evde sobalık odunlardan heykel yapmaya başladı. Hiçbir eğitim almamasına rağmen zamanla bu uğraşını sanata çeviren ve profesyonelleri aratmayan birçok eser ortaya çıkaran Katurman'a Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci daha rahat bir ortamda çalışma yapması için yer tahsis etti. Şimdilerde yeni yerinde çalışmalarını sürdüren Katurman, başta yörede yaşayan yaşlı insan figürleri ve yaban hayvanları olmak üzere çeşitli figürleri ceviz ve meşe ağaçlarına işliyor. Katurman'ın en büyük hayali ise, sattığı ürünlerden hem evinin geçimini sağlamak hem de bir sergi açmak.

Hobi olarak başladı

Çalışmaya pandemi sürecinde hobi olarak başladığını belirten Yüksel Katurman, ''İlk zamanlar taş üzerine heykeller yapacaktım. Ancak taş sert olacağı için kışlık yakacak odunlarımızdan heykel yapmaya başladım. İlk yaptığım çalışmalar yöremizde yaşayan yaşlı amca ve teyzelerin heykellerinden oluştu. Daha sonra burada yaşayan yaban hayvanlarının heykellerini yapmaya başladım. İlk çalışmalarımı sosyal medya üzerinden paylaştım ve büyük ilgi gördü. Başta ailem ve arkadaşlarım olmak üzere bayağı ilgi gördüler. Bu işin üzerine düş dediler. Daha da iyisini yapabilirsin dediler. Bu da bana şevk verdi. Gerçekten de insan uğraşına daha güzel şeyler ortaya çıkıyor'' dedi.

Vali Özkan yer tahsis etti

Evde hobi olarak yaptığı işi hobiden çıkarıp daha profesyonelce eserler ortaya koymak için yer açmayı düşündüğünü kaydeden Yüksel Katurman, ''Ancak maalesef o konuda başarılı olamadım. En sonra sağ olsunlar valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz yardımcı olarak bana bir yer tahsis ettiler. Şimdi çalışmalarımı burada sürdürüyorum. Her ağacın kendisine has bir kokusu var. Şu anda ceviz ve meşe ağacı üzerinde çalışıyorum. Cevizin ayrı, meşenin ayrı bir kokusu var. O koku beni kendine çekiyor. Her makine vurduğumda çıkan o koku beni kendisine bağlıyor'' diye konuştu.

''İmkanım olsa daha çok ürün ortaya çıkarırım''

Çalışmalarını kısıtlı imkanlarla sürdürdüğüne vurgu yapan Katurman, ''Hem malzeme hem de ağaç anlamında imkanlarım kısıtlı. Normalde meşe ve ceviz ağacını doğada bulabilirsiniz ancak bunların kuru olması lazım. Burada bulamadığım için Elazığ'dan sipariş ediyorum. Bir ürünü kısıtlı imkanlarla 5-6 gün bazen bir haftada çıkarabiliyorum. Ama daha profesyonel makineler olursa bu zaman 3-4 güne düşebilir. 3-4 güne düştüğü zaman daha fazla ürün çıkarabilirim. 3 ise 5, 5 ise 10 ürün çıkarabilirim'' şeklinde konuştu.

Katurman, en büyük hayalinin hem yaptığı ürünlerden evini geçindirmek hem de bir sergi açmak olduğunu sözlerine ekledi.