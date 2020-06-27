Pertek Atatürk İlkokulu'nda e-Twinning Projesi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu son 6 yılda olduğu gibi bu yılda e-Twinning Projesinde yer aldı.

Büyük bölümü taşımalı sistemle köylerden gelen öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü Pertek Atatürk İlkokulu, 2014 yılından itibaren uluslararası e-Twinning projesinde yer alıyor. Okul bu yıl da Azerbaycan ile Türkiye'den 47 ortağın bulunduğu ve 196 öğrencinin yer aldığı Yeğitek e-Twinning Türkiye Ulusal Destek Servisi koordinasyonunda “Gelecek Ellerimizde/FUTURE IS IN OUR HANDS” isimli e-Twinning projesinde yer aldı.Tamamen teknolojik ortamda yürütülen ve Okulun İngilizce Öğretmeni Zerrin Çelik Alan Koordinatörlüğü'nde hayata geçirilen projede 8-9 yaş grubundan 17 öğrencinin yer aldığı aktarıldı.

Projede, demokrasi ve insan hakları kavramları, demokratik katılım bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin sorumluluk alarak yönetim ve katılım mekanizmalarına etkin katılımlarının sağlanması, sorumlu vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi,üretici, eleştirel düşünme ve çözüm odaklı bireyler olma hedefleri kazandırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Özellikle pandemi sebebiyle uzaktan eğitim süreçlerinde önem kazanan “Teknoloji okur-yazarlığı ve Web2” araçlarını kullanabilme, kodlama gibi yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen projede birçok ortak etkinlik de yapıldığı kaydedildi.

Öğrencilerin, yaparak, yaşayarak öğrenme ve proje tabanlı öğrenme imkanına sahip olduğu proje kapsamında veli, okul ve öğrenci işbirliğinin de sağlandığına dikkat çekildi.