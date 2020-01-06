Pertek Belediyesi'ne işçi alım tartışması

Belediye önünde açıklamada bulunan CHP li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, geçen hafta belediyeye ait şirkete alınan 35 kişinin tamamen hakkaniyet ölçülerine göre işe alındığını söylerken, karşı açıklamada bulunan protestocu gruba CHP İlçe Başkanı Erdoğan, "Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı. Ama İnşallah orta yolu bulacağız" demesi dikkat çekti.

Tunceli'nin Pertek İlçesi Belediye Başkanı Ruhan Alan, geçen hafta belediyeye ait şirkete 35 kişinin işe alınması nedeniyle gerçekleştirilen tepki açıklamasına belediye önünde düzenlediği basın açıklamasıyla cevap verdi.

Başkan Alan, “Belediyemize bağlı şirket üzerinden geçtiğimiz hafta işçi alımı gerçekleştirdik. Bu alımlarda hak, hukuk ve adaletin yanı sıra belediyemizin ihtiyacı olan kalifiye eleman sıkıntısını gidermeye çalıştık” dedi.

Belediyeye akrabalarını aldığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Alan, “Ne birinci, ne ikinci, ne de üçüncü, dördüncü kuşak bir akrabam işe alınmamıştır. İşsiz, maddi durumu iyi olmayan yurttaşlara öncelik vermenin gayreti içinde olduk. Evini, ailesini geçindirmek zorunda olan insanların yanı sıra önceki yönetim tarafından işten çıkartılan insanlara da öncelik tanıdık. Yine gerek engelli gerekse yakın zamanda evladını ve ailesinin tamamını trafik kazasında kaybetmiş insanların da bu alımlardan istifa etmelerini sağladık” diye konuştu.

Farklı siyasi görüşlerden belediyeye işçi alındığını ve bunun Türkiye'de nadir bir durum olduğuna vurgu yapan Alan, “İlçemizde üniversiteyi bitirip işsiz olan bir çok genç mevcut. Yine alımları yaparken bu insanlara da öncülük tanımaya çalıştık. Bizler bir siyasi partinin adayı olmuş ve seçilmiş olabiliriz. Ancak sayın genel başkanımızın da ifade ettiği gibi seçildikten sonra siyasi kimliğimizi bir yana bırakarak bize oy versin yada oy vermesin herkese eşit hizmet vermenin bilincindeyiz. Bu anlamda şahsıma yapılan eleştirilerden biri de farklı görüşlerdeki şahısları işe almamdan kaynaklıdır. Bahsi geçen işe alınan şahıslar bu ilçede yaşayan ve işe ihtiyacı olan insanlardır. Farklı partilerde yer almış birilerinin rakibi bir partinin belediye başkanı tarafından işe alındığı ülkemizde çok nadirdir. Bu da aslında alımlarda ne kadar şeffaf ve tarafsız olduğumuzun en basit göstergesidir.Geçen gün eylem yaptığınızda kayyum istiyoruz dediniz. Ben vatana mı ihanet ettim, yolsuzluk mu yaptım. Ben bu ülkeyi hepinizden daha çok seviyorum. Bu ilçede kayyum isteyen insanların provokasyonlarına gelmeyin. Biz hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız ve ülkemizi çok seviyoruz”ifadelerini kullandı.

Protestocu grup da açıklama yaptı

İşe alımlarda hakkaniyetli davranılmadığını ileri süren bir grup da belediye binası önünde açıklama yaptı. İşçi alımlarında haksızlık yapıldığını savunan ve cebinden çıkardığı 15 lirayı gösteren Anıl Naroğlu, “Biz kimseye düşman değildik bizim anlatmak istediğimiz de o değildi. Bakın cebimde 15 lira para var. Belki de bazı arkadaşlarımızın cebinde o para bile yok. İşe alınanların bir kısmının kafesi var, marketi var gidip dükkanınızda bir 50 lira kazansanız onu ikiye bölüp babanızla paylaşabilirsiniz. Bizim anlatmaya çalıştığımız eylem yapanların cebinde parası yoktu. Fakat siz orada kardeşlerinizi düşman bilin. Siz yine bizim canlarımızsınız. Allah o maaşı yemekte sağlık nasip etsin. Ama unutmayın bugün bu insanların başına gelen yarın sizin de başınıza gelebilir” diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Erdoğan:"Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı"

Belediye binası önünde açıklama yapan grubun yanına gelen CHP Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan ise her zaman garip gurebanın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getirerek:" Belediyemizde bir işçi alımı oldu bu durum kamuoyunun vicdanını incitmiş olabilir. Ancak bir orta yol bulunacaktır. Genel merkez düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Ben de ilçe başkanı olarak yaşanan bu durumdan rahatsızım. Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı. Ama İnşallah orta yolu bulacağız. Ben vatandaşın görüşünün ve vicdanının yanındayım bundan kimsenin şüphesi olmasın. Genel başkan yardımcımız Seyit Torun' un bana bir talimatı oldu. Dedi ki lütfen olumlu olun, pozitif olun oradaki birlik ve beraberlik için elinizden geleni yapın. Biz de genel merkezin emir ve görüşleriyle buradayız. Toplumumuz rahat olsun belediye başkanımızla bir istişare edilecektir”diyerek sözlerini tamamladı.