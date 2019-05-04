Pertek ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 200 öğrenciye eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Şehit Gürsel Can İlkokulu'nda 200 öğrenciye "Trafik Haftası" kapsamında eğitim verildi. Alanında uzman polisler tarafından verilen eğitimde, aile bireylerinin araç kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği anlatıldı. Program kapsamında öğrencilere yönelik kahvaltı programı da düzenlendi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Arif Gül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

Öteyandan hafta kapsamında motosiklet sürücüleri ile tarım araçları kullanıcılarına eğitim programları düzenleneceği aktarıldı.