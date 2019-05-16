Pertek'te lavanta ekimi yapıldı

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde 5 dekarlık alana lavanta ekimi gerçekleştirildi.

Pertek Belediyesi tarafından ziraat mühendisi eşliğinde belirlenen 5 dekarlık alana 8 kadın tarafından 4 günde 10 bin lavanta fidesi ekildi.Lavantaların 4 bin 500 metrekarelik alanda sulama sistemi ile 500 metrekarelik alanda ise susuz olarak yetiştirileceği aktarıldı.

İlçede ilk kez lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Lavanta bitkisinin çiçekleri ve saplarından elde edilen yağ, dünyada en fazla rağbet gören 15 uçucu yağı arasında bulunuyor. Parfüm ve kozmetik alanında oldukça rağbet gören lavanta, sabun yapımında, ilaç sanayisinde ve aroma terapi alanlarında kullanılıyor. Bunların yanı sıra romatizmal ağrıların giderilmesinde de kullanılan bu faydalı bitkiyi yetiştirmek için ilçemizde ilk adımı atmış bulunmaktayız" dedi.

Dikim alanının Elazığ-Pertek feribotlarının geçişleri esnasında rahatlıkla görülebilecek şekilde belirlediklerini ifade eden Başkan Alan, "İlerleyen yıllarda lavanta kokusu ilçemizi saracak. Mevcut alanı verime göre arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.